Ponte Preta acerta e Danilo Barcelos fará sua 3ª passagem pelo Moisés Lucarelli

A terceira passagem do lateral-esquerdo Danilo Barcelos pela Ponte Preta está muito próxima de se tornar realidade nesta temporada. O jogador acertou os últimos detalhes com o time campineiro e agora negocia a rescisão contratual junto ao Novorizontino, que não deve criar empecilhos.

Com isso, o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias. Existe a expectativa que aconteça ainda nesta quinta-feira, mas por enquanto nada foi confirmado. Aos 33 anos, Danilo Barcelos irá assinar com a Ponte Preta até o fim da temporada. A oferta salarial já foi aceita. Faltando apenas a saída do atleta do Novorizontino, com quem tem vínculo até o final do ano, mas perdeu espaço.

Danilo Barcelos estava no Novorizontino desde o começo do ano de 2024, onde disputou 29 jogos e marcou um gol, batendo na trave na briga pelo acesso na Série B. Na Ponte Preta, durante suas primeiras passagens, entre 2017 e 2018, fez 56 jogos e marcou nove gols.

O lateral também tem passagens por Atlético-MG, Ceará, Goiás, Fluminense, Botafogo, Vasco, Sport, América, Bahia e Cruzeiro. No atual momento, ele chegará para disputar a titularidade com o experiente Artur, que também retornou à Ponte Preta.

Por outro lado, a direção definiu o empréstimo de dois jovens jogadores: o meia André Henrique vai disputar o Paulistão Série A-2 pelo Ituano e o goleiro Vinícius Ferrari vai defender o São Caetano na Série A-4. O goleiro não tem nenhum jogo como profissional pelo time campineiro, enquanto o meia teve duas chances.

Aliado a isso, a Ponte Preta já tem muitos nomes confirmados para 2025: o goleiro Diogo Silva, o zagueiro Saimon, os volantes Lucas Cândido, Jhonny Lucas, Léo Oliveira e Rodrigo Souza, os laterais Maguinho, Pacheco e Artur o meia Serginho e os atacantes Victor Andrade, Bruno Lopes, Danrlei e Jean Dias.

O time campineiro estreia no Campeonato Paulista diante do Novorizontino no dia 15 de janeiro, às 18h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi. O time campineiro está no Grupo D, ao lado de Palmeiras, São Bernardo e Velo Clube.