Ponte Preta acerta contratação de atacante colombiano que estava no Náutico

A Ponte Preta está aproveitando o fim da Série C do Campeonato Brasileiro para reforçar seu elenco para a reta final da Série B. O clube paulista acertou a chegada do atacante colombiano Paul Villero, de 24 anos, que estava no Náutico.

O jogador ainda não foi anunciado oficialmente, mas teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Seu contrato com a Ponte Preta vai até 19 de janeiro de 2025. As negociações são possíveis porque a CBF permite que jogadores de times eliminados da Série C sejam contratados por clubes da Série B e registrados entre 3 e 15 de setembro.

Paul Villero jogou profissionalmente no Paraguai e teve sua primeira experiência no Brasil nesta temporada. Foram 40 jogos pelo Náutico, a maioria como titular, atuando como ponta esquerda. Contribuiu diretamente com quatro gols e duas assistências.

Além de Villero, outros dois jogadores estão encaminhados: os meias Souza, também do Náutico, e Gabriel Santiago, do Vitória, ambos por empréstimo. Souza foi o principal nome do Náutico na temporada, com 41 jogos e 11 gols. Ele já defendeu a Ponte Preta, em 2010.

Já Gabriel pertence ao Vitória, mas também atuou no Náutico em 2023, com 26 jogos e cinco gols. Considerado revelação no time baiano, ele sofreu uma grave lesão no joelho em 2021 e busca se firmar novamente.

Após a derrota por 1 a 0 no dérbi com o Guarani, a Ponte Preta permaneceu com 31 pontos, em 14º lugar. O time volta a campo no sábado, às 17h, quando enfrenta o Sampaio Corrêa no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 27ª rodada. Trata-se de um confronto direto contra o rebaixamento, uma vez que o adversário abre o Z-4, em 17º, com 27 pontos.

