Ponte na fronteira entre MS e Paraguai cai, mata duas pessoas e deixa três feridas

Uma ponte na divida entre o estado do Mato Grosso do Sul e o Paraguai desabou na madrugada desta quinta-feira (10), causou a morte de duas pessoas, deixou outras três feridas e uma desaparecida. As informações são do UOL.

O acidente aconteceu nas proximidades da cidade de Coronel Sapucaia. De acordo com a polícia paraguaia, a estrutura cedeu deixando uma cratera na rodovia. A ponte foi inaugurada em abril do ano passado.

Os motoristas não perceberam a queda da ponte por se tratar de uma curva e dois caminhões e uma SUV acabaram caindo no precipício. Segundo as primeiras investigações, a chuva pode ter causado o desabamento.

O motorista da SUV, identificado como Juan Agripino Galarza González, de 32 anos, e o passageiro Fernando Manuel Fernández Villalba, de 35 anos, ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital mais próximo do local. Maria Wilma Villalba de Fernandez, de 63 anos, também era uma das passageiras e estava desaparecida nos escombros da ponte.

O motorista de uma carreta Volvo, Juan Javier Alarcón Riquelme, de 28 anos, foi socorrido às pressas para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

A outra vítima fatal era Denis Leonardo Diáz Leon, de 19 anos, que ficou preso às ferragens do outro caminhão, acabou morrendo. O motorista, Rodney David Areco Riquelme, de 28 anos, ficou ferido e também foi hospitalizado.

Ainda segundo o UOL, um inquérito policial foi aberto no Paraguai para investigar a construção e os motivos da queda da ponte.

