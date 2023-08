Ponte ferroviária em construção desaba e mata 22 na Índia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/08/2023 - 12:40 Compartilhe

Ao menos 22 pessoas que trabalhavam na construção de uma ponte ferroviária no estado indiano de Mizoram (leste) morreram nesta quarta-feira (23) no desabamento da estrutura e “muitas outras” estão desaparecidas, informaram as autoridades.

“A ponte ferroviária que estava sendo construída em Sairang, perto de (a capital do estado) Aizawl, desabou hoje”, afirmou o chefe de Governo de Mizoram, Zoramthang (que usa apenas um nome), na rede social X (antes conhecida como Twitter).

Em imagens de vídeo publicadas pelo responsável é possível ver uma estrutura metálica pendurada em algumas colunas de sustentação.

As pessoas “saíram em massa para ajudar nas operações de resgate”, disse Zoramthang, que estava “profundamente triste e afetado por esta tragédia”.

Um funcionário, que pediu para não ser identificado porque não estava autorizado a falar com a imprensa, disse que 22 corpos foram recuperados dos escombros.

O jornal Indian Express citou um policial que teria dito que “muitas outras pessoas” estavam desaparecidas pelo drama ocorrido neste estado localizado entre Bangladesh e Mianmar.

O porta-voz do Northeast Frontier Railway, Sabyasachi De, explicou que “cerca de 30 a 40 trabalhadores” estavam no local quando ocorreu o desabamento.

“As operações de resgate estão em curso e estamos fornecendo toda a assistência possível aos afetados”, afirmou o gabinete do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

O governo informou que indenizará as famílias dos falecidos com um valor equivalente a 2.400 dólares (11.800 reais).

Foi criada uma comissão para investigar as causas da tragédia.

Os acidentes em obras de infraestruturas são frequentes na Índia.

No início do mês, 20 operários morreram na queda de um guindaste que caiu em uma rodovia em construção na periferia de Mumbai (oeste).

Em outubro do ano passado, 130 pessoas morreram no desabamento de uma ponte no estado de Gujarat (oeste).

Em março de 2016, o colapso de um viaduto em Calcutá deixou pelo menos 26 mortos.

