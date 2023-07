Ponte Estaiada fica às escuras após roubo de luminárias e fios de cobre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 21:31 Compartilhe

A Ponte Estaiada Octávio Frias de Oliveira, localizada junto ao Rio Pinheiros, na zona sul, está às escuras desde quarta-feira, dia 26, por causa do roubo das luminárias e dos fios de cobre. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, não há prazo previsto para a volta da iluminação de um dos cartões-postais da cidade.

A Ilumina-SP, concessionária responsável pela manutenção da iluminação pública, registrou um boletim de ocorrência pelo furto de 70 luminárias e 120 metros de cabos de cobre utilizados para a iluminação da ponte. Além dos equipamentos subtraídos, as grades de proteção dos equipamentos foram vandalizadas e danificadas.

Os roubos dessa natureza estão em queda na região da Ponte Estaiada, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Nos primeiros seis meses deste ano, foi registrada uma redução de 4,2% nos furtos em geral, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o órgão. Foram feitas 33 prisões e apreendidos 16.819 quilos de fios, no levantamento da SSP.

Com dimensões grandiosas, com 144 estais, 138 metros de altura, a ponte está presente em representações gráficas da cidade e no imaginário da população. Em janeiro, às vésperas do aniversário de São Paulo, o Estadão pediu aos leitores que enviassem pelo Instagram indicações de novos marcos da cidade. O local mais citado foi exatamente a ponte inaugurada em 2008 na gestão Gilberto Kassab (PSD), em meio a protestos.

Além disso, a ponta é usada em diversas campanhas de mobilização, como Novembro Azul e Outubro Rosa. Por isso, o poder municipal fez um comunicado aos órgãos da administração pública.

“A presente nota tem a finalidade de notificar a todos os órgãos da Administração Pública e da imprensa, tendo em vista que a localidade integra diversas campanhas com iluminação especial tanto do Município, como de outras entidades, e o ocorrido prejudica a divulgação destes e outros eventos”, informou a Prefeitura.

