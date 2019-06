Ponte do Jaguaré será parcialmente reaberta a partir desta terça-feira

Uma das pistas da Ponte do Jaguaré, na Marginal Pinheiros, será reaberta para a circulação de veículos leves a partir da zero hora de amanhã (25). O tráfego para caminhões, ônibus e demais veículos pesados, de acordo com a prefeitura da capital paulista, permanece proibido.

A pista que será liberada vai funcionar, no pico da manhã, com duas faixas para quem vai do bairro para o centro e com uma faixa no sentido contrário. Já no pico da tarde, haverá inversão: duas faixas sentido centro-bairro e uma sentido bairro-centro.

A outra parte da ponte vai continuar interditada para que novos testes sejam feitos na estrutura. Segundo a prefeitura, testes de resistência de materiais no concreto e nas ferragens foram inconclusivos.

Incêndio

A Ponte do Jaguaré foi interditada depois que um incêndio, registrado na manhã da última sexta-feira (21), atingiu a parte inferior da estrutura e deixou pelo menos 50 famílias que moravam no local desabrigadas.