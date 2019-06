Ponte do Jaguaré ficará interditada até ao menos segunda-feira, diz Prefeitura

O prefeito Bruno Covas (PSDB) afirmou nesta sexta-feira, 21, que a Ponte do Jaguaré permanecerá fechada até ao menos a segunda-feira, 24, quando uma vistoria contratada em caráter emergencial irá definir se a ponte poderá ser aberta imediatamente ou estipular um prazo para a reabertura. De acordo com o prefeito, a pista local será liberada ainda na noite desta sexta-feira e existe um estudo para pedestres e bicicletas utilizarem a ponte a partir deste sábado, 22.

O prefeito admitiu que a vistoria que ele iria realizar pessoalmente ao local do incêndio foi cancelada por motivos de segurança. As famílias que estão no local se recusam a sair e reclamam do tratamento dado pela Prefeitura. “Há 2 anos aconteceu um incêndio igual a esse. Vieram aqui, prometeram aluguel social, mas nada foi resolvido. Só vamos sair daqui quando o prefeito vier falar com a gente. Do contrário, vamos fechar a marginal”, disse o morador Alexandre Pacheco, 46 anos.

O prefeito disse que todos os abrigos (103) estão disponíveis às famílias – inclusive um localizado na Lapa, nas proximidades da ponte. Ainda segundo o prefeito, todos serão incluídos no auxílio aluguel.

A ocupação debaixo da ponte do Jaguaré existe há mais de 10 anos. No total, de acordo com a prefeitura, existem mais de 130 mil família na fila da Cohab. Além disso, cerca de 800 famílias viveriam embaixo de pontes ou viadutos.

Covas afirmou que uma vistoria realizada na ponte no último mês de fevereiro não apontou para qualquer necessidade emergencial de obras no local – e que não havia indícios de perigo de incêndio. A ponte também já constava na lista, de 2007, das 73 obras que precisavam de um laudo estrutural.

Um incêndio atingiu a parte inferior da ponte, na Marginal do Pinheiros, no sentido de Interlagos, na manhã desta sexta. De acordo com a Defesa Civil, cerca de 50 famílias (150 pessoas) que moravam em barracos de madeira tiveram de deixar o local.

Nesta manhã, a Corpo de Bombeiros fez o rescaldo e apagou pequenos focos de chamas na região. Por volta das 8 horas, a corporação informou que o fogo estava controlado. Nas imagens, era possível observar madeiras e até veículos antigos queimados.

As causas do acidente serão apuradas. A ponte do Jaguaré fica localizada perto da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), na zona oeste da cidade.

Linhas de ônibus alteradas

A SPTrans informa que 12 linhas de ônibus foram desviadas de seus itinerários em virtude da interdição do Viaduto Jaguaré.

Relação de linhas alteradas e itinerário alternativo:

7282/10 Parque Continental – Praça Ramos de Azevedo

748A/10 Jd. Peri Peri – Lapa

748A/41 Jd. D’Abril – Lapa

748R/10 Jd. João XXIII – Metrô Barra Funda

775N/10 Rio Pequeno – Metrô Vila Madalena

8038/10 Parque Continental- Lapa

809H/10 Jardim Boa Vista – Lapa

809N/10 Vila Dalva – Lapa

809T/10 COHAB Raposo Tavares- Lapa

8319/10 Parque Continental – Sesc Pompeia

847J/10 City Jaraguá- Jaguaré

874C/10 Parque Continental – Metrô Trianon Masp

Problemas estruturais em pontes

Em novembro do ano passado, um viaduto cedeu e causou a interdição do trânsito em trecho da pista expressa da Marginal do Pinheiros, perto do Parque Villa-Lobos e da Ponte do Jaguaré. Pelo menos cinco carros passavam pela via, mas não houve feridos graves.

Em seguida, a Prefeitura avaliou outras pontes e constatou a necessidade de manutenção.

Ainda em novembro, a CET interditou parcialmente a ponte do Limão, no sentido bairro, e as alças de acesso da Marginal do Tietê, na zona norte paulistana, para realizar manutenção. O bloqueio foi mantido por quase um mês.

Em fevereiro deste ano, mais uma estrutura viária da capital paulista teve interdição, desta vez parcial, determinada pela prefeitura após constatação de falta de segurança. A ponte da Freguesia do Ó, que passa sobre a Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo, ficou bloqueada para a realização de obras.

Na última segunda-feira, 17, o viaduto da Marginal Tietê que dá acesso à Rodovia Presidente Dutra foi reaberto pelo prefeito Bruno Covas. A via estava interditada desde o dia 23 de janeiro, quando foi constatado o rompimento de uma viga.