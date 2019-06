Ponte do Jaguaré, em SP, segue interditada após incêndio

A Ponte do Jaguaré, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, segue interditada depois que um incêndio na manhã de hoje (21) atingiu a parte inferior da estrutura. A pista local da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, também está bloqueada.

De acordo com a prefeitura de São Paulo, a defesa civil do estado acompanha o trabalho do corpo de bombeiros e vai vistoriar a estrutura assim que o rescaldo for finalizado.

Equipes da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social estão atendendo as cerca de 50 famílias (150 pessoas) que vivem no entorno do local. Além de acolhimento na rede socioassistencial, serão ofertados colchões, cobertores, cestas básicas e kits de higiene.

A ocorrência ainda tem reflexos no trânsito local: no sentido Interlagos, são mais de 9,5 quilômetros de lentidão entre o Cebolão e a Ponte do Jaguaré. No sentido Castello Branco, há lentidão por aproximação devido à curiosidade dos motoristas. Já a Ponte Cidade Universitária está com lentidão no sentido Universidade de São Paulo.

A Companhia de Engenharia de Trafego (CET) reforçou a quantidade de guardas na região para orientar o trânsito e está utilizando 12 painéis de mensagens móveis ao longo da Marginal Pinheiros para informar sobre a interdição nos dois sentidos da ponte e da pista local no sentido Interlagos, 500 metros antes da Ponte do Jaguaré. A alternativa mais próxima para cruzar o rio é pela Ponte Cidade Universitária.