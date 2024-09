Ponte desaba em cidade alemã

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 11/09/2024 - 11:31 Para compartilhar:

Desabamento ocorreu de madrugada em Dresden e não deixou feridos. Causas do incidente estão sendo investigadas. Construída nos anos 1970, ponte passou por reforma recentemente.Uma parte da ponte Carola, que fica em Dresden, desabou na madrugada deste quarta-feira (11/09). A ponte é uma das quatro que cruzam o rio Elba no centro da cidade alemã. O desabamento ocorreu pouco antes das 3h (horário local). Ninguém ficou ferido no incidente.

Bondes, pedestres e ciclistas utilizavam a parte da ponte que desabou. O local foi isolado e o tráfego pela ponte foi interrompido por tempo indeterminado, o que deve causar um caos no trânsito. Segundo autoridades, há risco do desabamento de outras partes da ponte. "Ainda há risco de desabamento e perigo de vida", afirmou o porta-voz dos bombeiros, Michael Klahre, na manhã de quarta.

O tráfego fluvial também foi interrompido devido aos destroços que estão impedindo a passagem de embarcações pelo rio. Cerca de 100 metros da ponte caíram no Elba. A queda da ponte também danificou canos do sistema de aquecimento da cidade, que foi desligado.

Reformas recentes

Ainda não se sabe o que pode ter causado o desabamento. As causas do incidente estão sendo investigadas.

Concluída em 1895, a ponte Carola original foi explodida no final da Segunda Guerra Mundial pelos nazistas para tentar deter o avanço do Exército Vermelho. A ponte foi reconstruída entre 1967 e 1971. Recentemente, entre 2019 e 2021, ela passou por reformas.

cn (dpa/ots)