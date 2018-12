Ponte de Gênova será reconstruída até Natal de 2019

GÊNOVA, 15 DEZ (ANSA) – A prefeitura de Gênova, na Itália, anunciou neste sábado(15) que a reconstrução da Ponte Morandi, cujo desabamento matou 43 pessoas em agosto, será finalizada até o dia 25 de dezembro de 2019.

“Teremos a nova ponte no Natal de 2019”, disse o prefeito Marco Bucci, ao dar início aos trabalhos para a demolição da ponte, prevista para começar já na próxima semana.

O plano da prefeitura é chegar ao dia 31 de março com a demolição até um ponto que permita a reconstrução, explicou o prefeito. A destruição ocorrerá por meio de um “mix de desmontagem mecânica e uso de explosivos”. Segundo Bucci, a parte ocidental da ponte será “desmantelada através da retirada de peça por peça, enquanto a parte do lado leste será demolida com o explosivo”.

O colapso do viaduto ocorreu no último dia 14 de agosto e deixou 43 mortos. As causas do desabamento ainda estão sendo investigadas. (ANSA)