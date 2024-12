Ponte de 533 metros desaba em TO e caminhões caem no rio; PRF fala em 1 morto

Uma ponte com 533 metros de vão construída há mais de 60 anos desabou entre os estados do Maranhão e Tocantins, neste domingo, 22. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, três caminhões que estavam sobre a estrutura caíram nas águas do Rio Tocantins. Ao menos uma pessoa morreu. No fim da tarde deste domingo, 22, ainda havia buscas no local do acidente.

A Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira foi construída com estrutura de concreto armado e inaugurada em 1960 para ligar os dois estados através das cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO). A estrutura faz parte de um eixo rodoviário importante para a região Norte, por ser ponto de travessia das rodovias BR-226 (Belém-Brasília) e BR-230 (Transamazônica).

O ministro dos Transportes, Renan Filho, comentou a queda da estrutura em suas redes sociais. Segundo ele, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alertou para a interdição total da BR-226/TO, na ponte sobre o Rio Tocantins, neste domingo. “O vão central da ponte que liga as cidades de Estreito/MA e de Aguiarnópolis/TO, com 533 metros de extensão, cedeu nesta tarde. Equipes da autarquia estão se deslocando para o local visando avaliar a situação, apurar as possíveis causas e tomar as medidas necessárias”, disse, em sua conta no X (antigo Twitter).