Ponte confirma volta de torcida no Moisés Lucarelli, mas só com vacinação em dia

A Ponte Preta divulgou nesta sexta-feira as diretrizes para o retorno do público ao estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O time alvinegro, com a liberação por parte do Governo de São Paulo, disponibilizou 8.700 ingressos para o duelo contra o Náutico, marcado para o próximo dia 16 (sábado), às 16 horas, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No entanto, uma obrigatoriedade chamou a atenção: só serão recebidos torcedores vacinados.

“O valor do ingresso na geral é de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Nas cadeiras VIP e Vitalícia, o valor é de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Vale lembrar que para este jogo está liberada a presença de 8.700 torcedores – a permissão é para 50% do público, porém tem de ser descontados deste total as pessoas que estarão trabalhando no jogo e respeitados recuos solicitados pelas autoridades. Importante ainda ressaltar que haverá uma série de regras para a entrada, inclusive a necessidade de comprovar que já tomou as duas doses da vacina ou, se tiver tomado só uma, comprovar essa e apresentar resultados de exames de Antígeno ou PCR (clique aqui para saber mais)”, explicou a Ponte Preta em nota oficial.

Sendo assim, para comparecer ao estádio, o torcedor precisará ter tomado ao menos as duas doses da vacina contra a covid-19 ou uma dose e comprovar que não está com a doença através do exame de PCR. Àqueles que optaram por não se vacinar, não poderão assistir ao duelo.

A Ponte Preta não faz um jogo com público desde o dia 12 de março de 2020, quando enfrentou o Afogados-PE, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, venceu por 3 a 0.

Saiba mais