Ponte Cidade Jardim terá interdição por duas semanas para obras de emergência

A Ponte Cidade Jardim, ligação entre os Jardins e o Itaim Bibi com a região do Morumbi, na zona sul de São Paulo, será interditada por 14 noites, entre a madrugada deste 2 de janeiro até o dia 16, sempre das 22 horas às 5 horas, para obras de emergência para a correção de desníveis na via. O bloqueio atinge três faixas da pista sentido centro.

As obras na ponte vêm sendo executadas desde novembro e, naquele mês, na primeira etapa de intervenções, a via também sofreu bloqueios parciais durante as madrugadas.

Agora, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), agentes de trânsito devem permanecer na via para orientar o trânsito enquanto as obras estão em andamento.”A Engenharia de Campo da CET vai monitorar a interdição e orientar o tráfego na região, visando manter as condições de trânsito e preservar a segurança dos usuários da via”, disse a companhia, por nota.

O tráfego deve circular pelas duas faixas restantes da pista sentido centro.

As obras de emergência (que, na prática, liberam a Prefeitura para contratar uma empresa sem licitação para executar o serviço) foi publicada no Diário Oficial da Cidade em novembro. Engenheiros contratados pela Prefeitura fizeram vistoria na Ponte Cidade Jardim e em todas as demais estruturas ao redor das Marginais do Tietê e do Pinheiros desde o começo do ano passado.

Essas vistorias ocorreram depois de o viaduto da Marginal do Pinheiros desabar, em 2018, ficando interditado por quatro meses. Segundo o Ministério Público Estadual, o acidente havia ocorrido por falta de manutenção, o que motivou um “pente-fino” nessas estruturas da cidade.