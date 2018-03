Ponte bate Sampaio Corrêa nos pênaltis na Copa do Brasil; Vitória também avança

Com três gols de Neilton, o Vitória atropelou o Bragantino, por 3 a 0, nesta quinta-feira, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com isso, superou a derrota sofrida em Bragança Paulista, por 1 a 0, e avançou à quarta fase. Em São Luis (MA), a Ponte Preta levou sua vaga nos pênaltis – por 5 a 3 – depois de segurar o empate sem gols com o Sampaio Corrêa, mesmo resultado ocorrido em Campinas.

O jogo no Barradão, em Salvador (BA), começou equilibrado até que Neilton aproveitou um descuido de Guilherme Mattis e abriu o placar. O zagueiro tentou recuar a bola de calcanhar para o goleiro Alex Alves, que estava bem longe. Neilton foi rápido, passou pelo goleiro e só empurrou para as redes aos 20 minutos.

O companheiro de Neymar da base do Santos e que está no Vitória desde maio de 2017, também brilhou no segundo tempo. Aproveitou rebote do goleiro e ampliou aos 18 minutos do segundo tempo e completou seu show particular aos 27 minutos, quando fez um gol de barriga após chute do zagueiro quase em cima da linha de gol.

No Castelão, Sampaio e Ponte Preta fizeram um jogo equilibrado. O mandante foi melhor no primeiro tempo, mas o visitante foi mais perigoso no segundo. Ninguém, porém, fez gol como já tinha acontecido no interior de São Paulo.

A definição foi para os pênaltis. O goleiro Ivan defendeu um pênalti e como iniciou a série de cobranças, convertendo cinco, não houve necessidade da última penalidade do time maranhense. Final: 5 a 3.

Cada classificado vai embolsar R$ 1,8 milhão de premiação. Agora eles aguardam sorteio da CBF, na próxima segunda-feira às 11 horas, para conhecer seus próximos jogos na quarta fase.