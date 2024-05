Ponta Agro vai lançar selos que atestam a eficiência genética na bovinocultura

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/05/2024 - 16:56 Para compartilhar:

São Paulo, 27 – A Ponta Agro, empresa de tecnologia focada na gestão da informação e pecuária de precisão, lança nesta segunda-feira, 27, selos de eficiência genética para a pecuária. A iniciativa pretende valorizar a sustentabilidade e a eficiência na seleção e multiplicação de bovinos, informou a companhia, tendo em vista a crescente demanda global por proteína animal e, paralelamente, a necessidade de se reduzir o impacto ambiental da atividade.

Conforme a empresa, os selos são baseados em metodologia científica e na coleta de dados fenotípicos dos animais, destacando criadores e animais que são referência na bovinocultura. “Os animais são classificados com base em sua eficiência alimentar e ganho de peso, com os superiores recebendo o selo Super Eficiente”, informa a Ponta Agro.

No caso deste selo, vão recebê-los bovinos que apresentam alto potencial na eficiência alimentar, com resultados de “Elite” no Consumo Alimentar Residual (CAR) e ganho de peso diário acima da média.

Os outros selos são: Genética Eficiente, destinado a criadores que realizam provas de eficiência alimentar em suas propriedades, e Criadores de Eficiência, um reconhecimento para criadores agraciados no Prêmio Criadores de Eficiência.

Os selos representam uma tentativa de unificar o mercado em torno de parâmetros claros e reconhecidos de eficiência. Com isso, a Ponta espera valorizar os melhores animais no momento da comercialização, especialmente em leilões.

O diretor estratégico da Ponta, Marcelo Ribas, destaca que a eficiência alimentar é uma vantagem econômica para os pecuaristas e uma forma de sustentabilidade. “Selecionar para eficiência alimentar significa produzir mais com menos, beneficiando tanto o produtor quanto o meio ambiente”, afirmou.

Ele acrescentou que o selo também beneficia os pecuaristas, ao aumentar a lucratividade por meio da redução de custos de alimentação. Assim, ajudam, também, a minimizar os desafios enfrentados pela pecuária de corte, como a flutuação de preços. “Nosso objetivo é que o mercado entenda a importância da eficiência alimentar e que isso gere uma valorização dos animais comercializados”, finalizou.

O evento de apresentação será realizado na terça-feira, 28, às 19 horas, em uma live no canal do YouTube da empresa.