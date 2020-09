Pompeo visitará a Grécia para pedir ‘desescalada’ no Mediterrâneo

O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, partiu neste domingo (27) para a Grécia, onde pedirá uma “desescalada” de tensões no Mediterrâneo Oriental e incentivará um novo diálogo com a Turquia.

A primeira etapa de uma visita breve, que inclui a Itália, o Vaticano e Croácia, ocorrerá na segunda-feira em Tessalônica, norte da Grécia, onde se encontrará com seu homólogo Nikos Dendias. Depois, na terça-feira em Creta se encontrará com o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis e visitará a base naval da OTAN na baía de Souda.

As tensões aumentaram nas últimas semanas entre Atenas e Ancara, que disputam áreas marítimas com reservas de hidrocarbonetos no Mediterrâneo. Os dois países-membros da Aliança do Atlântico, como Estados Unidos, anunciaram na terça-feira a retomada das negociações bilaterais.

