Pompeo se reúne com autoridades do Japão e da Coreia do Sul

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, a ministra das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Kang Kyung-wha, e o chanceler do Japão, Toshimitsu Motegi, se reuniram nesta terça-feira, na Califórnia (EUA). De acordo com comunicado oficial do governo dos Estados Unidos, as autoridades enfatizaram a importância das alianças entre os três países para a segurança e a prosperidade da região do Indo-Pacífico e do mundo. Não foram divulgados mais detalhes do encontro, que ocorre um dia antes da assinatura da chamada “fase 1” do acordo entre os EUA e a China. (Com agências internacionais).