Pompeia terá espaço dedicado para crianças

NÁPOLES, 20 JUN (ANSA) – O Parque Arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, pretende inaugurar um espaço dedicado para atividades recreativas e educativas para crianças e adolescentes.

O local, que deverá receber o nome de Museu das Crianças, servirá como uma alternativa para as pessoas que desejam visitar a antiga cidade romana devastada por uma erupção do vulcão Vesúvio no ano 79.

O plano de atividades do espaço deve incluir várias iniciativas e eventos de arqueologia, ciência, artes, comunicação, música, história, teatro e esporte. O espaço será montado na Casina Rosellino, um edifício na zona oriental da antiga Pompeia, perto do Anfiteatro.

Os idealizadores do projeto também pretendem disponibilizar jogos e oficinas de reprodução de afrescos, joias antigas e mosaicos.

O objetivo é definir um amplo programa de iniciativas que permitam organizar e gerir de forma coordenada uma multiplicidade de atividades educativas, pedagógicas e recreativas em Pompeia. (ANSA).

