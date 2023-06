Pompeia se prepara para reabrir ‘Casa das Bodas de Prata’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/06/2023 - 11:50 Compartilhe

NÁPOLES, 18 JUN (ANSA) – O Parque Arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, se prepara para reabrir na próxima terça-feira (20) a “Casa das Bodas de Prata”, um dos exemplos mais majestosos da vida de um membro da aristocracia nessa antiga cidade romana devastada por uma erupção do vulcão Vesúvio no ano 79.

Arqueólogos identificaram Lucius Albucius Celsus como último proprietário da casa, cujo nome atual remete à visita dos então reis da Itália Umberto I e Margherita de Savoia no dia da celebração de suas bodas de prata, em 1893.

A restauração ocorreu no âmbito do “Grande Projeto Pompeia”, que investiu mais de 100 milhões de euros nos últimos 15 anos para recuperar o sítio arqueológico, que é uma das atrações turísticas mais visitadas da Itália.

A “Casa das Bodas de Prata” se caracteriza por soluções arquitetônicas imponentes, como as elevadas colunas coríntias no átrio da residência.

Sua reabertura marca a conclusão do Grande Projeto Pompeia, que colocou em segurança uma frente de escavação de 2,7 quilômetros e removeu 30 mil toneladas de material como cinzas e terra.

Ao todo, a iniciativa restaurou 45 espaços e encontrou mais de 1,1 mil itens arqueológicos, além de criar um itinerário de quatro quilômetros para pessoas com mobilidade reduzida. (ANSA).

