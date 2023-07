Pompeia oferece roteiro turístico ‘anticalor’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/07/2023 - 12:50 Compartilhe

NÁPOLES, 19 JUL (ANSA) – Diante da onda de calor que assola a Itália, turistas no parque arqueológico de Pompeia, no sul do país, agora ganharam roteiros turísticos focados em evitar os efeitos das altas temperaturas.

Os itinerários destacam, por exemplo, as áreas de sombra, já que boa parte do parque tem grandes zonas expostas ao sol.

Teatros, edificações, casas e outras estruturas que podem ser refúgios do sol são elencados na lista com as respectivas atrações e exposições.

Um dos jardins, normalmente inacessível, vai ser temporariamente aberto ao público para que os visitantes possam se proteger do calor em meio às árvores.

O mesmo vai acontecer com o horto botânico, que normalmente fica fechado e agora poderá servir como ponto de parada para os turistas.

O roteiro também destaca conselhos como o uso de bonés, óculos de sol e protetor solar, e a recomendação de beber água em abundância, além do contato para emergências médicas dentro do parque.

A administração também pede que especialmente crianças e idosos evitem visitar o local nas horas mais quentes do dia.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias