Pompeia lança projetos de agricultura sustentável

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/08/2023 - 10:50 Compartilhe

NÁPOLES, 22 AGO (ANSA) – O Parque Arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, anunciou dois projetos de agricultura sustentável para valorizar e requalificar as áreas verdes que estão inutilizadas ou subutilizadas dentro dos diversos sítios arqueológicos.

Os programas foram anunciados em um aviso público e se chamarão “Empresa Agrícola Pompeia’ e “Horti Plinii – o horto didático de Plínio”.

A ideia surgiu do fato de que o local conta com vastas áreas verdes que incluem terras agrícolas produtivas ou abandonadas, áreas equipadas para o cultivo e construções rurais abandonadas.

Os novos projetos poderão ser um motor de desenvolvimento para um uso ampliado do Parque e para torná-lo energeticamente autossuficiente, melhorando a defesa da biodiversidade diante da urbanização da região.

“Estamos entusiasmados por poder lançar dois projetos estratégicos, o que nos permite ampliar e estender a experiência de agricultura social e de inclusão que já parcialmente ativamos no Parque, unindo o envolvimento concreto de pessoas e realidades diversas, à valorização do patrimônio cultural”, disse o diretor do parque, Gabriel Zuchtriegel.

A proposta também se baseia na intenção de transformar o local em um lugar de vivência cotidiana, e não apenas um ambiente histórico e distante da realidade.

“O parque continuará nesse caminho corajoso e inovador, com iniciativas que demonstram como os locais de cultura podem, através de ajuda e recuperação da natureza, se tornar laboratórios de sustentabilidade”, concluiu o diretor. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias