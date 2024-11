Pompeia impõe limites de visitantes contra turismo de massa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/11/2024 - 13:50 Para compartilhar:

POMPEIA, 18 NOV (ANSA) – O Parque Arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, anunciou uma série de novidades, incluindo o lançamento de bilhetes nominais e a imposição de um número limitado de visitantes, que não poderá ultrapassar 20 mil por dia.

Segundo a direção do ponto turístico, no período de maior afluência, de 1º de abril a 31 de outubro, estará em vigor limitações específicas de acordo com os horários do passeio.

Desta forma, das 9h às 12h serão autorizadas 15 mil entradas no máximo, enquanto que do meio-dia às 17h30 serão permitidos 5 mil acessos. A compra de ingressos pode ser feita no local ou online.

“Pompeia não pode ser associada ao turismo de massa, mas deve ter como objetivo a qualidade”, declarou Gabriel Zuchtriegel, segurando o seu bilhete nominal, aquele que agora é obrigatório para entrar nas escavações.

Segundo ele, as novidades foram tomadas por razões de segurança, tanto para os visitantes como para a proteção do patrimônio cultural. A iniciativa será testada durante a baixa temporada e, posteriormente, os números serão examinados com calma tendo em vista os dias de maior afluência.

Zuchtriegel explicou ainda que o objetivo é combater os cambistas, que fazem os turistas a adquirirem bilhetes revendidos a preços maiores e com acréscimo de “serviços” já incluídos no custo habitual do bilhete, além de distribuir os visitantes também nos demais locais do parque (Boscoreale, Torre Annunziata, Villa dei Misteri, Civita Giuliana e Stabia).

As novas medidas são introduzidas depois que o parque registrou um verão recorde, com mais de 4 milhões de visitantes e picos de mais de 36 mil presenças, por ocasião de um dos primeiros domingos do mês, quando museus e parques arqueológicos têm entrada franca.

O Parque Arqueológico de Pompeia é famoso em todo o mundo pelas constantes escavações, que rendem novas descobertas sobre o passado remoto do município, destruído no ano de 79 d.C por uma grande erupção do vulcão Vesúvio. (ANSA).