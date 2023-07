Pompeia ganha guia de visitação para pessoas com autismo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/07/2023 - 14:50 Compartilhe

POMPEIA, 13 JUL (ANSA) – O sítio arqueológico de Pompeia, na região da Campânia, no sul da Itália, lançou um guia interativo voltado para adolescentes com transtorno do espectro autista e pessoas com deficiências cognitivas.

O guia “Pompeia em azul – Viagem na Casa de Menandro” foi elaborada em parceria entre a cooperativa de promoção de acessibilidade na arte Tulipano Art Friendly, o Parque Arqueológico de Pompeia e a Universidade de Nápoles Federico II.

O itinerário é composto por um percurso clássico e um facilitado, com o objetivo de aproximar a arte e a arqueologia das pessoas.

“Um projeto muito bonito porque apresenta os valores da inclusão, da acessibilidade e da cultura”, elogiou a pró-reitora do Ateneu de Pompeia, Rita Mastrullo.

Arianna Spinosa, arquiteta do parque, acrescentou: “Desde 2016, o parque arqueológico é acessível para pessoas com deficiência física, e agora nos voltamos para as deficiências cognitivas e sensoriais”. (ANSA).

