Pomba com sombreiro na cabeça é fotografada nos EUA e gera críticas

Uma pomba usando um sombreiro, chapéu típico mexicano, em miniatura, foi avistada na cidade de Reno, nos Estados Unidos. O animal foi fotografado pela administradora da cidade, Sabra Newby, no dia 15 de janeiro.

Na publicação, ela explica que estava junto a fiscais de trânsito quando avistou o animal. “Apesar de estranho ou engraçado, esse ato é inumano. Alguns pássaros sofreram exatamente a mesma coisa no ano passado, em Las Vegas. Um deles morreu recentemente”, disse Sabra em um comunicado enviado para a KOLO-TV.

Ela fez referência a três pombas que foram encontradas com chapéus de cowboy em Las Vegas, em dezembro de 2019. Dois dos animais foram resgatados, mas um deles morreu no dia 12 de janeiro.

Em uma publicação no Facebook a Lofty Hopes, organização que resgatou os animais, disse que a causa da morte foi uma doença desconhecida, mas destacou que o chapéu pode ter tido alguma contribuição, desde dificuldades para alimentação até danos no sistema respiratório, gerados pela inalação de gases e expelidos pela cola usada na cabeça da pomba.

Na conta do Twitter da organização foi publicado um vídeo com um dos chapéus retirados das pombas. É possível ver que o acessório está cheio de penas do animal.