Polônia restringirá viagens dos diplomatas russos

A Polônia decidiu impor restrições às viagens dos diplomatas russos em seu território devido ao “envolvimento” de Moscou em “uma guerra híbrida”, anunciou o ministro polonês de Relações Exteriores nesta segunda-feira (27).

“Acabo de anunciar uma decisão da Polônia sobre a participação do Estado russo em uma guerra híbrida contra a UE, incluindo a Polônia. Serão restrições à circulação dos diplomatas russos em nosso país”, declarou Radoslaw Sikorski à imprensa em Bruxelas.

As restrições afetarão todos os diplomatas e demais funcionários da embaixada em Varsóvia, com exceção do embaixador.

O embaixador da Rússia na Polônia, Sergei Andreyev, citado pela agência de notícias russa RIA Novosti, afirmou que ainda não havia sido informado oficialmente das medidas adotadas.

“Ainda não fomos informados oficialmente e não foi fornecida nenhuma explicação em relação a isso”, declarou.

Recentemente, a Polônia anunciou ter prendido vários suspeitos de sabotagem que atuavam para os serviços de inteligência russos, acusados de espancamento, incêndios intencionais e tentativas de incêndio.

“Um homem já foi preso porque estava a ponto de cometer uma sabotagem e há outros suspeitos. Esperamos que a Rússia tome isso (as restrições) como um sinal de alerta muito sério”, acrescentou Sikorski nesta segunda.

