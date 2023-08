Polônia reforça controles na fronteira com Belarus

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/08/2023 - 17:01 Compartilhe

ROMA, 3 AGO (ANSA) – A Polônia denunciou nesta quinta-feira (3) o aumento do risco das “provocações” russas e bielorrussas na sua fronteira oriental e anunciou um reforço do controle de vigilância, principalmente através do envio de helicópteros.

“Se for justificado, os soldados usarão suas armas”, disse o ministro da Defesa polonês, Mariusz Blaszczak, após dois helicópteros de Minsk supostamente terem invadidos o país na última terça-feira.

A decisão é tomada no dia em que o primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, recebeu o presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, e falou em “operações desestabilizadoras que vão aumentar ainda mais”.

O governo de Belarus, porém, negou novamente que dois de seus helicópteros violaram o espaço aéreo polonês e convocou o embaixador de Varsóvia para protestar contra as alegações.

“Ontem, o encarregado de negócios da Polônia visitou nosso Ministério das Relações Exteriores. Ele viu tudo e recebeu as explicações mais detalhadas com base em dados objetivos de monitoramento. Não houve desvio para o território polonês.

Simplesmente não houve tal incidente”, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Belarus, Anatoly Glaz, de acordo com a agência Tass.

Segundo Glaz, Minsk acredita que a liderança militar e política polonesa está simplesmente procurando uma desculpa para aumentar suas tropas perto da fronteira com Belarus.

Em paralelo, a Comissão Europeia anunciou “a adoção pelo Conselho de novas medidas restritivas direcionadas decorrentes da invasão ilegal da Rússia na Ucrânia e em resposta ao envolvimento de Belarus na agressão”.

Em particular, as novas medidas criam um alinhamento mais estreito das sanções da UE contra a Rússia e Belarus e ajudarão a garantir que as sanções russas não possam ser contornadas através do regime bielorrusso.

“O Conselho também impõe uma proibição adicional à exportação de armas de fogo e munições, bem como bens e tecnologia adequados para uso na indústria aeronáutica e espacial”, explica o executivo europeu, reforçando que “as punições estendem a proibição de exportação para Belarus a um conjunto de bens e tecnologias altamente sensíveis que contribuem para a valorização militar e tecnológica do país”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias