Polônia quer garantir entrada da Ucrânia na UE

VARSÓVIA, 15 JAN (ANSA) – O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, afirmou nesta quarta-feira (15) ao presidente da Ucrânia, Volodomyr Zelensky, que seu governo irá trabalhar para a entrada de Kiev na União Europeia.

“A presidência polonesa rotativa no Conselho da UE irá quebrar o impasse que se formou para a adesão da Ucrânia ao bloco. Vamos acelerar o trabalho”, prometeu Tusk, em Varsóvia, durante um encontro com Zelensky, especificando que entre seus países não existe apenas uma “relação de amizade”, mas também de “interesses comuns”.

“Uma Ucrânia independente e soberana, que decide o seu futuro, é pré-requisito para a segurança da Polônia e da Europa.

Kiev pode contar com o apoio de Varsóvia e uma das minhas tarefas é galvanizar a ajuda da UE aos ucranianos”, declarou o líder polonês, que assumiu a presidência do Conselho do bloco no início de janeiro. (ANSA).