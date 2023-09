Polônia protesta por comentários de Zelensky na ONU

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/09/2023 - 11:37 Compartilhe

A Polônia convocou o embaixador da Ucrânia em caráter de urgência nesta quarta-feira (20) para protestar contra os comentários do presidente Volodimir Zelensky na ONU sobre o suposto apoio polonês à Rússia, anunciou o Ministério das Relações Exteriores.

Na terça-feira (19), Zelensky disse que “alguns países fingem solidariedade [para com a Ucrânia] apoiando indiretamente a Rússia”.

O vice-ministro polonês das Relações Exteriores, que recebeu o diplomata ucraniano, denunciou uma “tese falsa (…) e particularmente injustificada em relação à Polônia, que apoia a Ucrânia desde os primeiros dias da guerra”, afirma o comunicado do ministério.

Pouco depois, a Ucrânia relativizou a medida.

“Pedimos aos nossos amigos poloneses que deixem as emoções de lado”, escreveu o porta-voz da diplomacia ucraniana, Oleg Nikolenko, no Facebook.

As tensões entre Varsóvia e Kiev, causadas pelo conflito sobre os grãos ucranianos, cujas importações a Polônia proibiu para proteger os interesses de seus agricultores, intensificaram-se nos últimos dias.

O anúncio de Bruxelas, na sexta-feira, do fim da proibição da importação de cereais ucranianos, uma decisão tomada em maio por cinco Estados da União Europeia, aumentou as tensões e levou a embargos unilaterais por parte de alguns países. Kiev respondeu a essa situação na segunda-feira, anunciando uma queixa à Organização Mundial do Comércio (OMC).

O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, advertiu nesta quarta-feira que ampliaria a lista de produtos ucranianos, cuja importação está proibida, se Kiev intensificar sua disputa sobre um embargo de grãos.

