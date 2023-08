Polônia protegerá fronteira com Belarus com quase 10.000 soldados

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/08/2023 - 6:42 Compartilhe

A Polônia pretende reforçar sua fronteira leste com Belarus, aliada da Rússia, com quase 10.000 soldados, anunciou o ministro da Defesa nesta quinta-feira (10), que fez um alerta para potenciais riscos de segurança.

“Serão quase 10.000 soldados: 4.000 deles participarão diretamente nas operações de apoio à polícia de fronteira e outros 6.000 como reforços”, declarou Mariusz Blaszczak à rádio pública.

Na quarta-feira, o ministro havia anunciado a mobilização de 2.000 soldados adicionais para reforçar a segurança na fronteira leste, que já registra a presença de 2.000 militares.

A Polônia, país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), fez um alerta recentemente sobre as provocações de Belarus e os riscos da presença do grupo de mercenários russos Wagner no país.

Varsóvia também acusa Minsk e Moscou de organizar um novo fluxo recorde de migrantes para a União Europeia (UE) para desestabilizar a região.

Os guardas de fronteira polonesas afirmaram que 19.000 migrantes tentaram entrar no país desde o início do ano, contra 16.000 em 2022.

Em julho, mais de 4.000 migrantes tentaram atravessar a fronteira polonesa.

sw/pz/sag/mis/zm/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias