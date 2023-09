Polônia passa a barrar entrada de carros com placas russas

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 17/09/2023 - 15:31 Compartilhe

"Um carro registado na Rússia não tem direito de entrar na Polônia", diz ministro polônes. Medida já vinha sendo aplicada pela Finlândia e Estônia, Letônia e Lituânia. Kremlin classifica medida como "racista"A Polônia começou a barrar neste domingo (17/09) a entrada em seu território de carros registrados na Rússia, juntando-se à Finlândia e aos Estados bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia, que já vinham aplicando a medida, que tem como base um pacote de sanções da União Europeia (UE).

A cidadania do motorista e dos passageiros não faz diferença. "Um carro registado na Rússia não tem o direito de entrar na Polônia", disse no sábado (16/09) o ministro do Interior da Polônia, Mariusz Kaminski, antes da entrada em vigor da proibição. "Este é outro elemento das sanções impostas à Rússia e aos seus cidadãos em conexão com a guerra brutal na Ucrânia, devido ao fato de o Estado russo constituir hoje uma ameaça à segurança internacional", completou.

A Guarda de Fronteiras da Polônia, por sua vez, disse que os carros com placas russas "serão devolvidos ao país não pertencente à UE de onde vieram, independentemente de a origem ser a Rússia ou outro país". Além da Rússia, a Polônia também faz fronteira com Belarus, um país aliado do Kremlin. Os poloneses já vinham barrando a entrada de caminhões registrados na Rússia.

Outros países

Um dia antes, a Finlândia também havia anunciando a imposição da mesma medida contra carros russos, que se aplica inclusive a cidadãos que possuem dupla cidadania. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Finlândia, só estão previstas exceções para cidadãos da União Europeia que residam permanentemente na Rússia e para os membros das suas famílias, assim como diplomatas. A passagem também será permitida para pessoas que viajarem à Finlândia por motivos humanitários.

A ministra das Relações Exteriores da Filândia, Elina Valtonen, acrescentou que as restrições também afetarão carros registrados na Rússia que estão na Finlândia. Segundo a ministra, estes veículos deverão deixar o país até 16 de março.

No início da semana, a Estônia, a Letônia e a Lituânia – três países que estão entre os maiores críticos da guerra russa contra a Ucrânia e que também são membros da Otan – já haviam anunciado a intenção de barrar carros com placas russas. A medida tomada pela Lituânia e a Polônia afeta especialmente o exclave russo de Kalinigrado, que é praticamente cercado pelos dois países.

Sanções

As medidas contra carros com placas russas tomadas pelos cinco países orientais da UE ocorreram após a Comissão Europeia (CE) emitir em 8 de setembro esclarecimentos sobre sanções impostas à Rússia pelo bloco em reposta à guerra de agressão do Kremlin contra a Ucrânia.

O Kremlin reagiu negativamente ao anúncio. Dimitri Medvedev, vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, denunciou a medida da Comissão Europeia como "racista" e sugeriu que a Rússia poderia retaliar suspendendo os laços diplomáticos com a UE e retirando seus diplomatas de Bruxelas.

Mas as críticas não vieram apenas do regime de Vladimir Putin. A Fundação Anticorrupção (FBK), uma ONG fundada pelo oposicionista Alexei Navalny – atualmente preso pelo regime russo -, apelou aos Estados Bálticos para que reconsiderassem a proibição de entrada de carros com matrículas russas nos seus territórios. Uma mensagem da FBK argumentou que as restrições prejudicam os opositores do regime de Putin que são forçados a deixar a Rússia.

jps (AP, DW, dpa)

