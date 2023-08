Polônia mandará 10 mil soldados para fronteira com Belarus

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/08/2023 - 9:01 Compartilhe

ROMA, 10 AGO (ANSA) – O ministro da Defesa da Polônia, Mariusz Blaszczak, afirmou nesta quinta-feira (10) que o país enviará 10 mil soldados para sua fronteira com Belarus A decisão do governo polonês é o episódio mais recente da escalada das tensões entre Varsóvia e Minsk.

Em sua entrevista à uma emissora de rádio pública, Blaszczak explicou que pelo menos quatro mil militares apoiarão diretamente a Guarda Fronteiriça, enquanto outros seis mil estarão na reserva.

“Aproximamos o exército da fronteira para assustar o agressor para que ele não se atreva a nos atacar”, disse o ministro.

A medida polonesa ocorre pouco tempo depois de Varsóvia acusar Minsk de violar seu espaço aéreo. Além disso, o país está preocupado com os exercícios militares de Belarus, reforçados com a presença de mercenários do grupo Wagner.

A ideia inicial da Polônia, segundo fontes ministeriais, era enviar pelo menos dois mil soldados, mas o número acabará sendo muito maior. (ANSA).

