Polônia e Rússia empatam em amistoso preparatório para a Eurocopa Empate em 1 a 1 entre as seleções de Polônia e Rússia é o ponto de partida das duas equipes para a Eurocopa

Nesta terça-feira, a Seleção da Polônia recebeu a Seleção da Rússia no Stadion Miejski, na cidade de Wroclaw, em amistoso preparatório para a Eurocopa. O confronto terminou em empate por 1 a 1, com os poloneses marcando com Swierczok, e os russos fazendo o seu com Karavaev.

ABRIU O PLACAR

Já no início da partida desta terça-feira, os poloneses conseguiram se sair melhor. Aos quatro minutos, o time da casa foi para o ataque, sendo eficaz em uma boa tentativa. Com assistência de Frankowski, Swierczok marcou o primeiro do jogo.

EMPATE

Ainda na primeira etapa do confronto, a Seleção Russa buscou responder ao poder ofensivo dos poloneses. Já aos vinte minutos, os russos buscaram o empate após Karavaev marcar o seu gol depois de receber assistência de Golovin.

JOGO MORNO

Após o empate dos russos, o jogo não manteve um ritmo tão elevado quanto o que foi visto com dois jogos já nos vinte minutos iniciais. As duas seleções não tiveram muitas finalizações na segunda etapa, e viram o ‘calor’ do jogo cair no confronto.

PREPARAÇÃO

Após pouco mais de dois meses sem jogar, as seleções de Polônia e Rússia tiveram o primeiro jogo para iniciar o caminho da Eurocopa de 2021. O ritmo não tão intenso foi natural e esperado, e as duas equipes atuaram dentro dos conformes.

SEQUÊNCIA

A Polônia enfrenta a Islândia na próxima terça-feira, às 13h (de Brasília). A Rússia, por sua vez, entra em campo contra a Bulgária às 12h (de Brasília) deste sábado.

Croácia 1 x 1 Armênia

Eslováquia 1 x 1 Bulgária

Kosovo 4 x 1 San Marino

Macedônia do Norte 1 x 1 Eslovênia

