Polônia anuncia que vai prolongar suas medidas contra a inflação

O primeiro-ministro polonês anunciou neste sábado (12) que as medidas temporárias tomadas no final de novembro contra a inflação serão prolongadas e que o governo está preparando mecanismos de apoio aos setores da economia afetados pela guerra na Ucrânia.

As medidas, que consistiam principalmente em cortes temporários de impostos e deveriam vigorar até julho, serão prolongadas, explicou Mateusz Morawiecki, sem dar mais detalhes, durante uma visita a uma estação de bombagem do gasoduto Baltic Pipe, no noroeste da Polônia.

“O escudo antiinflacionário será estendido porque a luta contra Putin implica custos: aumento do preço do combustível, gás e outras matérias-primas, o que também tem impacto nos alimentos”, disse Morawiecki, citando o alto preço dos cereais, segundo a agência PAP.

O escudo antiinflacionário reduz principalmente o IVA sobre o gás (que passou de 23% para 8%, e a partir de 1 de fevereiro é 0%) e reduz o IVA sobre eletricidade, combustível, aquecimento e fertilizantes.

A inflação na Polônia disparou e em janeiro atingiu 9,2%.

