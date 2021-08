Pólo Aquático: Sérvia ganha da Espanha na última competição por medalha das Olimpiadas de Tóquio

A Sérvia ganhou a medalha de ouro em cima da Grécia na final de pólo aquático dos Jogos Olímpicos de Tóquio na madrugada deste domingo. Esta foi a última partida valendo medalha olímpica desta edição. No mesmo dia também foi a disputa pela medalha de bronze da modalidade. Hungria e Espanha lutaram pelo terceiro lugar, mas os húngaros levaram a melhor por 9 a 5.

No primeiro Sprint o domínio da posse de bola ficou do lado da Sérvia, mas foi a Grécia que marcou o primeiro ponto. Logo depois os sérvios abriram com três pontos de vantagem.

No segundo período a Grécia garantiu o domínio da bola que permaneceu avançando e endureceram o jogo com uma boa defesa mas sérvios viraram último sprint por 13 a 10. O que fez com que a equipe se tornasse bicampeã olímpica.

Veja também