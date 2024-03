Políticos reagem a áudios vazados de Mauro Cid: ‘Destrói credibilidade de sua delação’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/03/2024 - 9:31 Para compartilhar:

Após a divulgação dos áudios de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, políticos começaram a se manifestar sobre o tema nas redes sociais.

No material, revelado pela Veja, consta que o tenente-coronel aponta ter sido pressionado pela Polícia Federal, além de criticar o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Nas supostas gravações reveladas, Cid diz que os policiais “queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu” e que Moraes “prende e solta quando ele quiser”.

Deltan Dallagnol

Para o deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR), “Mauro Cid destrói a credibilidade da sua delação e do trabalho da PF e do STF no caso contra Bolsonaro!”.

🚨Mauro Cid destrói a credibilidade da sua delação e do trabalho da PF e do STF no caso contra Bolsonaro! Em áudios bombásticos divulgados nesta noite pela revista Veja, Mauro Cid diz que a Polícia Federal o induziu a "corroborar declarações de testemunhas" e que um dos… pic.twitter.com/1kryNCxIFC — Deltan Dallagnol (@deltanmd) March 21, 2024

Mauricio Marcon

O deputado federal do Podemos Mauricio Marcon afirmou que os áudios de Cid trazidos revelam “o que todo mundo já sabe, Alexandre de Moraes tem só um objetivo, perseguir os conservadores e prender Bolsonaro, custe o que custar”.

E completa: “Obrigar alguém a falar algo que não existiu para incriminar outrem é coisa de DITADOR, não de democrata. Bolsonaro é INOCENTE e o que estão tentando fazer é criar narrativas para prendê-lo, um ABSURDO completo.”

Os áudios de Mauro Cid trazidos pela Veja revelam o que todo mundo já sabe, Alexandre de Moraes tem só um objetivo, perseguir os conservadores e prender Bolsonaro, custe o que custar.

Isso não é justiça, isso não é algo que aconteça em uma democracia, isso é um escândalo sem… — Mauricio Marcon (@Maubmarcon) March 21, 2024

Bruno Zambelli

Na opinião do deputado estadual Bruno Zambelli (PL-SP), os áudios do ex-ajudante de ordens “comprovam que ele está sendo pressionado!”.

Bomba! A verdade vindo à tona! A revista @VEJA acaba de vazar áudios de Mauro Cid que comprovam que ele está sendo pressionado! pic.twitter.com/eF1RBONiBR — @BrunoZambelli (@BrunoZambelli3) March 21, 2024



Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias