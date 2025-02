Políticos de esquerda e direita parabenizam Alcolumbre por eleição à presidência do Senado

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) foi eleito presidente do Senado Federal com 73 votos de 81 possíveis neste sábado, 1º. Diversos líderes políticos, da esquerda à direita, parabenizaram o parlamentar pela vitória.

Tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro cumprimentaram Alcolumbre pela vitória na disputa pela presidência do Senado e do Congresso Nacional por meio de ligações intermediadas por Randolfe Rodrigues (PT-AM) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), respectivamente. “Um país cresce quando as instituições trabalham em harmonia. Caminharemos juntos na defesa da democracia e na construção de um Brasil mais desenvolvido e menos desigual”, escreveu Lula em nota.

Vários ministros também parabenizaram o presidente eleito por meio de publicações no X (antigo Twitter). “Que essa Casa possa, sob sua liderança, ser ainda mais atuante na defesa da democracia e dos interesses do povo brasileiro. Bom trabalho”, escreveu o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

“Parabéns ao novo presidente do Senado Federal. Que Deus abençoe seu caminho na condução desta Casa com sabedoria e tranquilidade, para fortalecimento da nossa democracia”, disse o ministro da Educação, Camilo Santana, que também agradeceu a Rodrigo Pacheco (PSD) pela condução nos últimos quatro anos.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ressaltou a sua certeza de que construirá “uma relação de parceria entre Governo Federal e Senado neste novo mandato”. “A agenda contém pautas como o Acredita Exportação, o Plano Nacional de Educação e diversas outras medidas”, afirmou na publicação.

O senador Randolfe, que é líder do governo Lula no Congresso, publicou um vídeo abraçando o novo presidente e destacando a proximidade entre os parlamentares. “Pouca gente sabe, mas eu fui um dos primeiros incentivadores de que ele aceitasse a candidatura a senador, lá em 2014. O Davi foi meu candidato a governador do Estado. …Voa, meu amigo Davi. O Amapá se orgulha de você”, diz a legenda.

Eleito para o cargo de 2º vice-presidente da Casa, o senador Humberto Costa (PT-PE) postou uma foto ao lado do presidente em tom de agradecimento. “É com enorme alegria que, juntamente com outras companheiras e companheiros, fui eleito, por aclamação, para a Mesa Diretora do Senado Federal, onde ocuparei, pelo biênio 2025-2026, o cargo de 2º Vice-Presidente da Casa, que será comandada pelo presidente Davi Alcolumbre”, disse.

O franco favorito para a presidência da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) também felicitou o presidente. “Davi é um senador que entende a importância do diálogo e da harmonia entre os poderes da República e certamente guiará os seus pares com sabedoria e respeito”, escreveu.

O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) também fez uma publicação, buscando tranquilizar os bolsonaristas mais ideológicos. “Davi Alcolumbre não é o candidato que gostaríamos. … De nada adianta apoiarmos candidatos que não tenham a mínima chance de vencer a eleição e ficarmos sem os espaços necessários para termos meios de ação para lutar contra o governo e pela liberdade de expressão. Política não é corrida de 100 metros, é uma maratona. O trabalho está sendo construído para 2026”, publicou.

O deputado federal e líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), também congratulou o senador. “Que sua gestão seja marcada por sabedoria, união e avanços para o Brasil. Sucesso nesta jornada”, disse.

Do Estado de Alcolumbre, o governador do Amapá, Clécio Luíz (Solidariedade), chamou o presidente de “gigante”. Agora, pela segunda vez, ocupará o posto de presidente do Congresso Nacional, deixando a sua marca de transformação no Amapá e no Brasil! Parabéns, Davi! Filho da nossa terra. Nosso povo te aplaude! Bora, Davi!”, disse.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e o deputado federal Zeca Dirceu (PT-RJ) também parabenizaram Alcolumbre.