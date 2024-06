Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/06/2024 - 9:48 Para compartilhar:

Uma mulher jogou milkshake de banana no líder do Reform UK, Nigel Farage, pouco após o político anunciar oficialmente a candidatura dele para o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, na terça-feira, 4.

Farage saía de um pub onde havia recebido jornalistas quando a jovem Victoria Thomas-Bowen, de 25 anos, que trabalha com conteúdo adulto para o Onlyfans, jogou a bebida nele. A mulher foi detida por agressão.

“[Foi] bastante assustador”, comentou o líder reformista do Reino Unido à ITV após o incidente.

Esta não é a primeira vez que o político é atingido por um milkshake de banana. Em 2019, Farage foi atingido com a mesma bebida enquanto participava da “Festa do Brexit”, movimento que fez o Reino Unido sair da União Europeia. Mais tarde, o agressor foi condenado a realizar trabalho comunitário e a pagar 350 libras de indenização.

Após a repercussão do caso, Farage gravou um vídeo com um milkshake na mão e ironizou a situação. “Meu milkshake traz todas as pessoas para o comício”, disse o político.

My milkshake brings all the people to the rally. 🙌 pic.twitter.com/SqF9XonuAg — Nigel Farage (@Nigel_Farage) June 4, 2024

Quem é Nigel Farage

Conhecido por sua campanha em defesa do Brexit em 2016, Nigel Farage anunciou sua candidatura às eleições britânicas, com o partido nacionalista Reform UK, em ascensão nas pesquisas.

O líder do Reform UK, ex-eurodeputado, é atualmente apresentador do canal de televisão GB News, uma plataforma que lhe garante alguma popularidade entre o eleitorado conservador.

Segundo as últimas pesquisas, seu partido Reform UK conta com 15% das intenções de voto, a apenas cinco pontos dos conservadores, aos quais se atribui cerca de 20%, e está muito a frente dos liberais-democratas, tradicional terceira força política do país.

Os trabalhistas, liderados por Keir Starmer, contariam neste momento, segundo estas pesquisas, com cerca de 45% das intenções de voto, o que indica uma posição imbatível para acabar com quatorze anos no poder do Partido Conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak, também candidato nas eleições de 4 de julho.

Nigel Farage garantiu nesta segunda-feira que quer atrair “milhões de eleitores” para que o Partido Trabalhista vença com uma margem “muito menor” que as previstas pelas pesquisas, assumindo que seu partido terminaria em segunda posição.