Político em série da Globo, Wal Schneider diz: ‘Não existe Salvador da Pátria da nação’

O ator Wal Schneider já começou a gravar as cenas de um vereador bem polêmico de “Cine Holliudy” , seriado da Globo , dirigido por Halder Gomes. Na história, o político atua na cidade fictícia de Pitombas e, liderado pelo personagem interpretado por Falcão, apoia a liberação dos bordéis no município apesar de enfrentar problemas com a prefeita, vivida pela atriz Heloisa Perissé.

O núcleo do qual faz parte na trama global, inclusive, faz o artista refletir sobre o momento político no Brasil. “Estamos em um ano importante, ano de eleições. Não existe Salvador da Pátria na nação”, comenta, em entrevista à IstoÉ Gente.

Após a preparação corporal, comandada por Zebrinha, que também é um dos jurados da “Dança dos Famosos”, do “Domingão Hulk”, Wal diz estar pronto para o novo trabalho. “O acolhimento que recebi por todos foi magnífico e a equipe tem muita sintonia”, diz o ator, que saiu aos 17 anos de Tabuleiro do Norte, no Ceará, com R$ 25 no bolso.

Responsável pelo projeto premiado “No palco da vida”, Wal lavou pratos, fez faxina, trabalhou em uma padaria e passou fome antes de conseguir se formar como ator na CAL – Casa de Artes em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. “Precisamos de um presidente que pense no nosso povo e que cuide dos valores do brasileiro, sem subtrair os bens do país”, pontua ele. “Aumentar a possibilidade de acabar com a fome, o desemprego e respeitar e direcionar os artistas, principalmente, levando as verbas para caminhos mais claros é também muito importante”, finaliza.