Político conservador dos Estados Unidos é flagrado em vídeo nu com outro homem

O congressista americano Madison Cawthorn, tem apenas 26 anos e é famoso por suas pautas conservadoras. Nesta semana, porém, o republicano teve um vídeo vazado no qual aparece nu na cama com outro homem. As informações são do jornal O Globo.





O vídeo, publicado pelo grupo American Muckcrakers PAC, rapidamente repercutiu no mundo político americano. Concorrendo à releição, Cawthorn vai passar pelas primárias do partido no próximo dia 17 de maio.

Cawthorn disse que está sendo chantageado e usou as redes sociais para comentar o caso. “Um novo golpe acabou de cair contra mim. Anos atrás, eu estava sendo grosseiro com um amigo neste vídeo. Estávamos agindo de maneira tole e brincando”, afirmou.

Madison é o parlamentar mais jovem dos Estados Unidos. Cristão e defensor de pautas conversadoras e anti-LGBTQIA+, o político se envolveu em outras polêmicas sexuais no passado. Em março deste ano, ele acusou colegas de partido de convidá-lo para uma orgia, além de ter visto parlamentares usando cocaína.