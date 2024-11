‘Política não consegue mais dar esperanças’, diz Mujica

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/11/2024 - 12:01 Para compartilhar:

MONTEVIDÉU, 24 NOV (ANSA) – O ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica afirmou neste domingo (24) que a política “não é mais capaz” de dar esperanças para as novas gerações, ao votar no segundo turno das eleições presidenciais entre seu pupilo Yamandú Orsi, da esquerdista Frente Ampla, e Álvaro Delgado, aliado do mandatário Luis Lacalle Pou.

“A política não é mais capaz de construir esperanças, os jovens nos veem como velhos privilegiados”, disse o líder progressista, acrescentando que o futuro governo precisará “estar aberto a negociar com a oposição”, uma vez que a esquerda terá maioria no Senado, e a direita, na Câmara.

Ao ser questionado sobre seu futuro, Mujica, de 89 anos e que luta contra um câncer no esôfago, usou o sarcasmo: “O mais próximo é o cemitério”. Por outro lado, mostrou otimismo ao falar sobre o Uruguai. “Um país pequeno, mas que ganhou o reconhecimento de país estável e com cidadãos que respeitam as instituições, o que não é pouco na nossa pobre e sofrida América Latina”, disse. (ANSA).