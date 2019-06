Politecnico di Milano é eleita melhor universidade da Itália

ROMA, 19 JUN (ANSA) – O Politecnico di Milano foi eleito, pelo quinto ano consecutivo, a melhor universidade da Itália, de acordo com a nova edição do QS World University Rankings, uma classificação global das instituições de ensino superior.

O ranking, divulgado nesta quarta-feira (19), elenca as melhores universidades pelo mundo. A Itália conta com 34 instituições na lista, tornando-se o sétimo país mais representado do mundo e o terceiro na Europa, junto com Reino Unido (com 84 universidades), Alemanha (47) e França (31).

O Politecnico di Milano foi a única faculdade italiana a ficar entre as 150 melhores – a instituição alcançou o 149º posto -. Além dele, foram citadas no ranking a Scuola Superiore Sant’Anna Pisa (177º), empatada com a Università di Bologna (177º).

Depois, aparecem a Sapienza (203º), Scuola Normale Superiore di Pisa (204º), Università degli Studi di Padova (234º), Università degli Studi di Milano (302º), Politecnico di Torino (348º), Università degli Studi di Trento (389º), empatada com a Università di Pisa (389º). Confira aqui o restante da lista.

Em nível mundial, o Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos, aparece no primeiro lugar do ranking. (ANSA)