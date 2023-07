Pólio: ‘gotinha’ será substituída por vacina injetável em 2024

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 10/07/2023 - 1:09 Compartilhe

O Ministério da Saúde anunciou na manhã de sexta-feira, 7, que as vacinas contra a poliomelite, conhecida no país como “gotinha”, será substituída em 2024 por uma versão injetável. A pasta diz que a mudança será gradual, e que trará um imunizante mais moderno para a população.

A nova versão da vacina terá o vírus inativo e é considerada mais moderna que a atual “gotinha”. Segundo os técnicos consultados pelo ministério, a versão injetável do imunizante não precisará que seja tomado um reforço com 4 anos, sendo o esquema vacinal até os 15 meses o suficiente para a proteção.

Vale ressaltar que este não é o fim da “gotinha”. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse que durante um período, ambas as vacinas estarão em campo como forma de transição. A informação foi dada durante uma transmissão ao vivo com a Sociedade Brasileira de Pediatria SBP).

Da mesma forma, o mascote da campanha, o Zé Gotinha, permanece como simbolo da vacinação. Segundo a pasta, ele é “símbolo histórico da importância da vacinação no Brasil”, e deverá aparecer nas campanhas de vacinação do governo federal.

A cobertura vacinal contra a pólio não atingiu a meta do Programa Nacional de Imunizações em 2022. No ano, a cobertura chegou a 77%, sendo a meta entre 90% e 95%. Desde 1989, o país está livre da poliomelite graças a campanha. Entretanto, a queda na cobertura e a descoberta de um caso no Peru em março deste ano, vem acendendo um alerta nas autoridades da saúde.

