Poliglota, fã de Adriano e mais: conheça Lukaku, atacante do Chelsea O atacante fala português, gosta de feijão, churrasco e guaraná e, desde pequeno, é fã de Adriano; além disso, Lukaku ajudou a tirar a família da miséria

Uma das principais esperanças de gol do Chelsea contra o Palmeiras, neste sábado, às 13h30, pela final do Mundial de Clubes, é Lukaku. O centroavante, que teve passagem pelos Blues, entre 2011 e 2014, retornou a Londres em agosto de 2021 como uma das principais contratações do time. Além do talento dentro de campo, o camisa 9 é conhecido por ser poliglota e fã de Adriano e da comida brasileiro. Por isso, abaixo, o LANCE! traçou um perfil do jogador que vai desde as curiosidades até a superação da miséria vivida pela família.

PROXIMIDADES COM O BRASIL

Em entrevista à ESPN Brasil realizada em 2018, Lukaku revelou que fala seis idiomas, sendo um deles o português. Na conversa, inclusive, ele revelou que praticou a língua no Anderlecht, da Bélgica, com os brasileiros Kanu e Reynaldo, e na primeira passagem pelo Chelsea com David Luiz e Willian.

Contudo, o idioma não é o único fato que aproxima Lukaku do Brasil. Durante a conversa, o atacante explicou que a comida do Brasil é similar a do Congo, país onde tem heranças familiares.

– A comida brasileira é a mesma comida do Congo, é similar. O Feijão do Brasil é o mesmo do meu país. Feijoada é a minha comida favorita, (também gosto) de carne, de churrasco. Guaraná também, minha casa tem muito guaraná (risos) – disse Lukaku, à ESPN.

Adriano é ídolo de Lukaku (Foto: Montagem LANCE!)

IMPORTÂNCIA DE ADRIANO IMPERADOR

Na mesma conversa, Lukaku disse que o ex-jogador Adriano Imperador é seu ídolo de infância. Inclusive, anos após essa entrevista à ESPN, quando já defendia a Inter de Milão, o clube italiano promoveu um encontro entre os dois. Pelas redes sociais, o belga comemorou o bate papo:

– Eu queria tanto ser como você! Obrigado pelas ótimas palavras, você é o melhor! – escreveu Lukaku.

Também vale lembrar que Lukaku já havia destacado a admiração por Adriano logo quando foi anunciado pela Inter de Milão, em 2019. Confira no vídeo abaixo:

– A única camisa que eu tinha quando criança era de Adriano. Ele me enviou uma mensagem há algum tempo, no Instagram, porque falei sobre ele. Disse que quando era criança queria ser como ele, porque também é alto e canhoto – revelou Lukaku.

Na Eurocopa, Lukaku brilhou pela Bélgica diante da Rússia (Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/POOL/AFP)

HISTÓRIA PELA BÉLGICA

Além de ser um dos principais jogadores da geração de ouro da Bélgica, Lukaku fez história com a camisa da seleção. Em 2018, após marcar duas vezes diante do Panamá, na Copa do Mundo da Rússia, ele se tornou o maior artilheiro da história da seleção belga. Naquele momento, o atacante chegava a marca dos 38 gols.

Lukaku cumprimenta Thomas Tuchel, técnico do Chelsea (Foto: OLI SCARFF/AFP)

MOMENTO CONTURBADO

No fim de 2021, Lukaku concedeu uma polêmica entrevista à Sky Sports Itália. Na conversa, ele revelou que não estava feliz com a situação nos Blues, mas frisou que seria profissional e não iria desistir.

– Fisicamente estou bem. Mas não estou feliz com a situação no Chelsea. Tuchel optou por jogar com outro sistema, mas não vou desistir. Serei profissional. Não estou feliz com a situação, mas sou profissional e não posso desistir agora – disse o jogador.

Além disso, o atacante também se declarou à Inter de Milão. Lukaku lamentou a forma como saiu do time italiano e garantiu que espera voltar, um dia, ao clube pelo qual foi campeão da Lega Seria A na temporada 2020/2021.

– Acho que tudo que aconteceu no verão passado não era para ter acontecido assim. A forma como saí da Inter, como saí do clube, como me comuniquei com os torcedores da Inter. Isso me incomoda porque não era o momento certo. Sempre disse que tenho a Inter no coração. sei que voltarei à Inter. Espero que sim. Estou apaixonado pela Itália – contou Lukaku.

Após a divulgação da entrevista, o camisa 9 foi barrado do jogo contra o Liverpool, o qual terminaria empatado. Entretanto, a crise não durou muito. No dia 04 de janeiro, através de um vídeo divulgado nas redes sociais do Chelsea, Lukaku pediu desculpas e ressaltou que era a sua missão recuperar a confiança dos torcedores.

– Aos torcedores, peço desculpas pelo transtorno que eu causei. Vocês sabem a conexão que eu tenho com esse clube desde a minha adolescência. Então, eu entendo completamente vocês estarem chateados. Claro, agora é minha missão recuperar a sua confiança. Eu vou fazer o meu melhor para mostrar comprometimento todos os dias nos treinamentos e nos jogos

A message from Romelu. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022

Lukaku comemora gol pelo Chelsea (Foto: AFP)

POBREZA

Ao Player’s Tribune em 2018, Lukaku deu um depoimento sobre as dificuldades que viveu na infância e o “exato momento” em que percebeu que a família estava quebrada. Ele contou que o cardápio da casa era pão e leite e, um dia, viu a mãe misturar o leite com água.

– Quando ela estava misturando a água com o leite, percebi que tinha acabado, entende o que quero dizer? Esta era a nossa vida. Eu não disse uma palavra. Eu não queria que ela se estressasse. Acabei de almoçar. Mas juro por Deus, fiz uma promessa a mim mesma naquele dia. Foi como se alguém estalou os dedos e me acordou. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer, e o que eu ia fazer – escreveu no depoimento.

Depois de voltar da escola em alguns dias e ver a mãe chorando, Lukaku, com seis anos, prometeu a ela que iria jogar futebol pelo Anderlecht, da Bélgica. Assim, ele perguntou ao pai com quantos anos poderia se profissionalizar e ouviu que era aos 16.

Dito e feito: aos 16 anos, se tornou profissional. Hoje, aos 28, jogará a final do Mundial de Clubes pelo Chelsea.

