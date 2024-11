Polícias da Câmara e Senado propõem mais restrições, depois de atentado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/11/2024 - 16:19 Para compartilhar:

Após as explosões ocorridas na na Praça dos Três Poderes e proximidades, quarta-feira, 13, as polícias da Câmara e do Senado sugerem mudanças nos protocolos de segurança.

Segundo divulgado pela Câmara dos Deputados, um dos objetivos é restringir a entrada principal do Congresso, denominada de Chapelaria.

Atualmente, o local tem acesso público. Vale ressaltar que após os atos de 8 de janeiro, todas as entradas tenham detectores de metais e raio-x.

Para novas varreduras preventivas, a visitação ao Congresso Nacional foi suspensa até 17 de novembro.

As investigações sobre as explosões seguem em andamento.