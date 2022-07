Policial que matou petista tem alta de UTI; Ministério vai oferecer denúncia

O policial penal Jorge José da Rocha Guaranho, acusado de matar o tesoureiro do PT Marcelo Arruda, teve alta da UTI do Hospital Ministro Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, no Paraná, na última terça-feira (19). O acusado consciente em um leito na enfermaria da unidade de saúde. As informações são do UOL.







No último dia 09 de julho, o policial atirou contra Marcelo Arruda, que comemorava o aniversário de 50 anos com uma festa temática do PT (Partido dos Trabalhadores). Ao alvejar a vítima, Jorge também foi baleado pelo tesoureiro, que estava armado.

O Ministério Público do Paraná informou que irá oferecer a denúncia à Justiça nesta quarta-feira (20) e fará uma entrevista coletiva em Foz do Iguaçu para “esclarecer fatos relacionados à investigação”.