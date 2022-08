Policial que matou lutador Leandro Lo foi a boate e motel após o crime

Da Redação 14/08/2022 - 19:56 Compartilhe

O policial militar Henrique Otávio de Oliveira Veloso, que matou com um tiro o lutador de jiu-jítsu Leandro Lo Pereira do Nascimento, no último dia 7 deste mês, foi a uma outra boate e ao motel após o crime. As informações são do g1 e do telejornal SP2, da TV Globo.

Imagens da câmera de segurança de uma outra boate em Moema, na zona sul de São Paulo, mostram o PM na recepção do local logo após ter cometido o crime no Clube Sírio, também na zona sul da capital paulista.

O PM teria consumido no local uma garrafa de uísque, duas águas de coco, duas latas de energético e duas doses de gin, totalizando quase R$ 1,6 mil.

Cerca de duas horas depois, o PM saiu da boate acompanhado por uma mulher que, de acordo com a polícia seria uma garota de programa. Eles foram até um motel em Pinheiros, na zona oeste da cidade, onde chegaram por volta das 5h40 de segunda (8) e foram embora apenas depois das 16h.

Veloso está detido no presídio militar Romão Gomes por homicídio doloso por motivo fútil.