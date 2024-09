Policial prende assassino de seu pai 25 anos após o crime em Roraima: ‘Lavei minha alma’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2024 - 15:52 Para compartilhar:

A escrivã da Polícia Civil de Roraima Gislayne de Deus participou da operação que prendeu o assassino de seu pai 25 anos depois do crime em Boa Vista (RR) nesta quarta-feira, 25. O homem estava foragido desde que cometeu o homicídio em 1999. Raimundo Alves Gomes, de 60 anos, teria matado Givaldo José Vicente de Deus, que tinha 36, por conta de uma dívida de R$ 150.

De acordo com a Polícia Civil, o pai da escrivã foi morto com um tiro em um bar do bairro Cambará, em Boa Vista. A vítima deixou cinco filhos órfãos e, na época, Gislayne tinha nove anos de idade. Raimundo Alves Gomes foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado em 2016, mas continuava foragido até a quarta-feira.

Conforme as autoridades, a escrivã entrou para as forças de segurança em busca de justiça e trabalhou na Polícia Penal antes de integrar a DGH (Delegacia Geral de Homicídios). “Em 2022, um tio de Gislayne avistou o acusado em Boa Vista, mas, na época, ela ainda não fazia parte da Polícia Civil de Roraima e as tentativas de localizá-lo foram frustradas”, afirmou a corporação.

Imagem da escrivã Gislayne de Deus (Crédito: Divulgação/PCRR)

Posteriormente, foi identificada a presença do homem em uma região de chácaras no bairro Nova Cidade, em Boa Vista, e o mandado de prisão foi cumprido. “Com a prisão dele, lavei minha alma e de toda minha família. Foi o encerramento de um ciclo. Hoje temos paz”, declarou a escrivã.

De acordo com a Polícia Civil, Raimundo Alves Gomes foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde cumprirá sua pena.