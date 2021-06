Policial morre após invadir salão de beleza em acidente com carro

O policial Marcos Felipe do 18° Batalhão da Polícia Militar, morreu na noite da última quinta-feira (10) após invadir um salão de beleza com o carro. O acidente aconteceu na Freguesia do Ó, em São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o soldado ficou preso nas ferragens. A vítima foi socorrida inconsciente, em parada cardiorrespiratória, com trauma na cabeça e fratura na bacia e peito. O militar foi levado ao Pronto Socorro do Hospital do Mandaqui, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a Polícia Militar, o agente estava retornando para casa no momento do acidente. Capitão Luís, porta-voz da PM, informou que Marcos atuou na Polícia Rodoviária Estadual, mas, atualmente, estava na 3ª Companhia do 18° Batalhão da Freguesia do Ó.

Policiais realizam uma “vaquinha” para ajudar nos gastos do velório do soldado. Marcos deixou a esposa grávida e o dinheiro arrecadado será doado aos familiares.

O caso foi registrado no 13° DP, na Casa Verde.

