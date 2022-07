Policial militar mata mãe, esposa e filhos no Paraná

Na madrugada desta sexta-feira (15), um policial militar do Paraná matou sete pessoas, entre elas sua mãe, três filhos, a esposa e um irmão. Segundo a Polícia Militar, o homem não tinha histórico que indicasse transtornos mentais. As informações são do ‘O Tempo’.

Conforme a imprensa regional, o agente teria matado, primeiro, a esposa e um filho, em Toledo, e depois seguido para a cidade vizinha Céu Azul, onde teria matado outros dois filhos que moravam com a sogra. Logo em seguida, o policial teria retornado para Toledo, onde assassinou a mãe, um irmão e uma pessoa que passava pela rua. Depois de cometer os crimes, o homem tirou a própria vida.

Em nota, a Polícia Militar lamentou o episódio e indicou que presta ajuda psicológica aos agentes. “A Polícia Militar está consternada e lamenta profundamente o ocorrido nas cidades de Toledo-PR e Céu Azul-PR. O policial militar que prestava serviços no 19º Batalhão em Toledo não tinha histórico que pudesse indicar problemas psicológicos e atuava como motorista do Coordenador do Policiamento da Unidade. Desde dezembro de 2020 a região conta com o apoio do programa PRUMOS, que disponibiliza atendimento psicológico e social aos militares e dependentes, com profissionais contratados para atuar nas Organizações Policiais Militares”, informou.