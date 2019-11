Policial militar é suspeito de matar homem em briga por vaga de estacionamento

Rio – Um homem morreu após ser baleado no peito durante uma briga por uma vaga de estacionamento, em Vista Alegre, na Zona Norte do Rio, na noite deste sábado. Segundo moradores, um PM saía de um bar na Avenida Brás de Pina, na altura do número 2185, quando começou uma briga com outro motorista que chegou para estacionar.

Os dois trocavam socos quando o policial sacou a arma e fez alguns disparos. Uma das pessoas que estavam no local foi atingida por um tiro na barriga. O flanelinha Wesley Ferreira, de 24 anos, foi baleado na perna. Sérgio Souza Júnior, de 40 anos, que também era flanelinha e tio de Wesley foi chamado para cuidar do sobrinho, mas foi atingido por um tiro no peito e não resistiu.

O sobrinho de Sérgio foi levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde passou por cirurgia. O policial foi levado para a Delegacia de Homicídios (DH) da Capital.

Nesta madrugada, amigos e familiares de Sérgio fizeram um protesto no local onde o flanelinha foi baleado. A via ficou interditada por cerca de 15 minutos, mas foi liberada quando agentes da 41º BPM (Irajá) chegaram ao local.

__________________

Um homem morreu após ser baleado por um policial militar na Avenida Brás de Pina, na altura do número 2.185, em Vista Alegre, na Zona Norte do Rio, na noite deste sábado. Sérgio Souza Júnior, de 40 anos, era flanelinha e foi morto ao cobrar R$ 5 do PM pela vaga de estacionamento.

Segundo as primeiras informações, a confusão começou quando o flanelinha cobrou R$ 5 pela vaga na calçada. O policial se recusou a pagar e teria dado um soco no homem. Os dois começaram a brigar quando o PM sacou a arma e atirou em Sérgio.

Um outro flanelinha, sobrinho da vítima, tentou intervir e também foi baleado. Sérgio Souza Júnior levou um tiro no peito. Ele foi socorrido no PAM de Irajá, mas não resistiu.

Amigos e familiares da vítima fizeram um pequeno protesto em frente ao local onde o flanelinha foi baleado. Eles chegaram a usar caixotes para fechar a via. Com a chegada de policiais do 41º BPM, a via foi liberada.